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Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 06.05.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahillere akın etti

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Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler sahillere akın etti

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizmin kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, sahilde denize girip yüzdü.

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  • Antalyada turistler sahillere akın etti
  • Antalyada turistler sahillere akın etti
  • Antalyada turistler sahillere akın etti
  • Antalyada turistler sahillere akın etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarıyor. Sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sahile gelen turistlerden bazıları kitap okumayı ve güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da birlikte geldikleri arkadaşlarıyla denizde uzun uzun sohbet edip yüzdü.

Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri de şehrin ana caddeleri ve bulvarları üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Bazı denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Antalyada kısıtlamadan muaf turistler sahillere akın etti

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