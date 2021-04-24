Antalya'da kısıtlamada tepki çeken görüntüler! Toplanıp parti verdiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 3 günlük kısıtlama kararı alındı. Risk haritasında 'çok yüksek iller' kategorisindeki Antalya'da bir grup genç ise tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen bir eğlence mekanında bir araya gelip eğlendi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence mekanında çekildiği değerlendirilen görüntülerde bir grup gencin müzik eşliğinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendiği görüldü. Gençler, o anların görüntülerini ise sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Polis, görüntülerden yola çıkarak eğlenceye katılanları belirlemek için çalışma başlattı.

İZMİR'DE KUMAR OYNAMAK İÇİN BRANDADAN ÇADIR YAPMIŞLAR

İzmir'in Bornova ve Kınık ilçelerinde yapılan baskınlarda, 24 kişiye 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından 195 bin 620 TL ceza kesildi. Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır ise dikkat çekti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bornova ve Kınık ilçelerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bornova'daki kahve ile Kınık'ta boş arazi üzerine kurulan brandadan çadıra baskın düzenleyen ekipler, 24 kişiyi yakaladı. Bu kişilere 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 195 bin 620 TL ceza uygulandı. Ayrıca 4 kişi hakkında da 'kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yaptı.

Öte yandan Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır, dikkat çekti.

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