×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da kazada ölen arkadaşının cansız bedeninin başından ayrılmadı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 11:09

Antalya'nın Kepez ilçesinde virajda refüje ve ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Gökhan Tunca (27), hayatını kaybetti. Kazayı öğrenip gelen arkadaşı, çömelip uzun süre Tunca'nın cansız bedenine baktı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gökhan Tunca’nın, çalıştığı diş kliniğine giderken virajda kontrolünü yitirdiği 07 BDP 218 plakalı motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Tunca’nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Antalyada kazada ölen arkadaşının cansız bedeninin başından ayrılmadı

Polis ekibinin yaptığı çalışma sırasında kaza yerine gelen büyük üzüntü içinde olduğu görülen Tunca'nın arkadaşı, çökerek uzun süre arkadaşının cansız bedenine baktı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Tunca'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!