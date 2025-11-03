×
Gündem Haberleri

Antalya'da kazada hayatını kaybetti! Annesi ve kız kardeşleri sinir krizi geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Trafik Kazası#Konyaaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 15:46

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Servet Alkış (37) hayatını kaybetti. Cenazenin alınması sırasında Alkış’ın annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirip feryat etti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Alkış, arkadaşlarıyla beraber otomobille gezmeye çıktı. Alkış ve arkadaşlarının otomobili, bir süre sonra karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada savrulan otomobildeki Alkış, yol kenarında direğe başını çarparak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Servet Alkış sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Alkış, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Servet Alkış'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

AİLE BİREYLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alkış'ın cenazesi, sabah saatlerinde morga gelen ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin alınması sırasında Servet Alkış'ın annesi, ablası Şeniz, kız kardeşi Damla sinir krizi geçirdi. Aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kız kardeşi Damla, cenaze alınacağı sırada morgun çıkış kapısının demirlerini tutarak "Abi ölmedin kalk, ben şimdi ne yapacağım" diye feryat etti. Annesi ise "Gitti kuzum, yandı ciğerim, oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

İşlemlerin ardından Alkış'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyüne götürüldü.

#ANTALYA#Trafik Kazası#Konyaaltı

