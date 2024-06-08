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Antalya'da kayıp doktor Deniz Toman, 4 gündür aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Serik#Kayıp
Antalyada kayıp doktor Deniz Toman, 4 gündür aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 10:06

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce yakınlarını ziyarete geldikten sonra kaybolan doktor Deniz Toman'ı (32) arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri, Deniz Toman'ın kaybolduğu değerlendirilen bölgede kadavra ve iz takip köpekleri eşliğinde arama yaptı.

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İstanbul'da bir süre önce aile hekimliğinden istifa edip Antalya'ya yerleşen doktor Deniz Toman, Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi Kargıcak mevkisindeki yakınlarını ziyarete geldi. Toman'dan, 4 Haziran saat 22.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri Toman'ın bulunması için çalışma başlattı. Deniz Toman'ın kaybolduğu düşünülen noktalarda Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, JAK timi, komando ile kadavra ve iz takip köpekleri eşliğinde arama çalışmaları devam etti.

Toman'ın izine şu ana kadar rastlanılamadı.

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#ANTALYA#Serik#Kayıp

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