Antalya'da kaybolmuştu! Litvanyalı turist, dağlık alanda bulundu

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Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)- Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nden yürüyüşe çıkan Litvanyalı turist A.M.'nin kayıp başvurusunun ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama çalışmalarına başlandı. Dün saat 21.00 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 8 kişilik JAK Timi, kayıp turiste sarp ve kayalık alanda ulaştı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen A.M., bulunduğu alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle JAK Timi tarafından teknik malzeme kullanılarak 4 kilometre aşağı indirildi. A.M., daha sonra Beldibi Jandarma Karakolu'na işlemlerin yapılması için götürüldü.