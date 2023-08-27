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Antalya'da kaybolan Alman kadın 10 gündür aranıyor

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#Antalya#Alanya#Annegret Kandzorra Linow
Antalyada kaybolan Alman kadın 10 gündür aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 17:02

Ailesiyle birlikte Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen 72 yaşındaki Alman kadın, kente geldiği gün kayboldu. Yaşlı kadının tek başına, ayakkabısını giymeden çorapla dışarı çıktığı öğrenildi. 10 gündür haber alınamayan kadın için 250 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeyi karış karış aramaya devam ederken, 3 dilde hazırlanan broşürler ilçenin farklı noktalarına asıldı.

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Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 9 gün önce Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki bir otele tatile geldi. O günün sabahı tek başına ayakkabılarını giymeden çorapla dışarı çıkan yaşlı kadından o gün bugündür haber alınamıyor.

Antalyada kaybolan Alman kadın 10 gündür aranıyor

10 gündür kendisinden haber alınamayan Alman kadın turist için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda jandarma, jandarma komando, Alanya Afet ve Acil Durum (AFAD) ile MAKSAT, Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarında 10. günde de herhangi bir ize ulaşılamadı.

Antalyada kaybolan Alman kadın 10 gündür aranıyor

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Ekiplere bugün Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi. Diğer taraftan jandarma ekipleri tarafından kadının bulunması için üç farklı dilde broşürler bastırılarak, ilçenin farklı noktalarına asıldı.

Antalyada kaybolan Alman kadın 10 gündür aranıyor

Çalışmalara bugün 250 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı öğrenildi.

Antalyada kaybolan Alman kadın 10 gündür aranıyor

Antalyada kaybolan Alman kadın 10 gündür aranıyor

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#Antalya#Alanya#Annegret Kandzorra Linow

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