Antalya'da kavşakta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Kaza, D-400 yolunun Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi geçişindeki hastane kavşağında meydana geldi. Demre yönünden Finike'ye doğru giden B.G.'nin (33) kullandığı 07 BBB 40 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Erdoğan Duran yönetimindeki 15 HA 360 plakalı otomobile arkadan çarptı. B.G.'nin otomobili, yolun alt tarafındaki seranın kenarına uçarken, çarptığı araç ise takla attı.

Kazada, Erdoğan Duran ve aynı araçta bulunan eşi Feride Duran ile diğer aracın sürücüsü B.G. ve yanındaki Z.U. (64) yaralandı. Kaza yerine ihbarla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçta sıkışan Erdoğan Duran ve eşi Feride Duran'ı çıkardı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede kalbi duran Erdoğan Duran, yeniden yaşama döndürüldükten sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Duran'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralılardan Z.U.'nun da sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi tamamlanan B.G., gözaltına alındı.