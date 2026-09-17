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Antalya'da katliam: Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı ormanda yakalandı

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#Ahmet Engel#Cemile Engel#Antalya Cinayeti
Antalyada katliam: Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı ormanda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 09:55

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Sefer Coşkun, olay yerinin yakınındaki ormanda saklanırken yakalanıp gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Coşkun, otomobiliyle boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü.

Antalyada katliam: Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı ormanda yakalandı

İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayşegül Coşkun, annesi Cemile ve babası Ahmet Engel'in cenazeleri, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanan cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

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Antalyada katliam: Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı ormanda yakalandı

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında getirdiği ortaya çıktı. Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da kaydedildi. Öte yandan Sefer Coşkun'un, sanal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Antalyada katliam: Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren zanlı ormanda yakalandı

Olayın ardından ekipler, şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Şüphelinin kaçma ihtimali bulunan olay yerinin yakınındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sonucu Sefer Coşkun, gizlendiği ormanda yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

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#Ahmet Engel#Cemile Engel#Antalya Cinayeti

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