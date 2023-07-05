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Antalya'da kardeşleriyle kavga ettikten sonra sinir krizi geçirdi! Evini ve motosikletini ateşe verdi

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#Antalya#Polis#Döşemealtı
Antalyada kardeşleriyle kavga ettikten sonra sinir krizi geçirdi Evini ve motosikletini ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 16:42

Antalya'nın kardeşleriyle kavga eden Ertuğrul G. (29), önce evini, ardından motosikletini yaktı. Binada oturan Muhammet Y. adlı çocuk ise dumandan son anda kurtardığı muhabbet kuşlarının yanında gözyaşı döktü.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Döşemealtı Yeniköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan 3 katlı evin en üst katında meydana geldi. Annesi ve iki kardeşi ile yaşayan Ertuğrul G., bilinmeyen nedenle kardeşleriyle tartışarak, evden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ertuğrul G., elindeki bidondan benzin döküp, evi ateşe verdi. Daire alevler içinde kalırken, Ertuğrul G. balkon korkuluklarına oturup bağırmaya başladı. Bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlarda Ertuğrul G., bina girişindeki sundurmanın üzerine atlayarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertuğrul G., 638 Sokak’ta kendine ait motosikleti ateşe verip, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

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EVİN YANMA ANI KAMERADA

Olay anında binanın giriş katındaki evlerinde olan Muhammet Yaşar adlı çocuk, dumandan etkilenmesin diye dışarı çıkardığı muhabbet kuşlarının başında gözyaşı döktü. Muhammet, "Kardeşler kavga etti. Biri elinde benzin bidonuyla evi yaktı. Giderken kendi motosikletini de yakmaya çalışmış" dedi. Evin yanma anı, çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından da kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Antalya#Polis#Döşemealtı

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