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Antalya'da kar manzarası

#Antalya#Kar#Hava Durumu
Antalyada kar manzarası

ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde gece yağan kar yerini güneşli havaya bıraktı. Güneş ile beraber beyaza bürünen dağ ve orman, güzel görüntüler oluşturdu.

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Akseki-Seydişehir kara yolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde dün saat 23.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar kalınlığı gece saatlerinde 10-15 santimetreye kadar ulaştı. Gece karayolları ekipleri, kar kürüme, tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri de sürücüleri uyardı.

Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Alacabel mevkisinde güneşli hava yaşandı. Kara yolu çevresindeki dağ ve ormanın karlı görünümü güzel görüntüler oluşturdu. Seyahat edenlerden bazıları, yol kenarında beyaza bürünen doğa manzarasıyla fotoğraf çektirdi.

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