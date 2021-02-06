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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Antalya'da kapalı olması gereken SPA'ya baskın

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Antalya'da kapalı olması gereken SPA'ya baskın
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Antalya'da pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken müşteri kabul eden SPA merkezine polis operasyon düzenledi. Operasyonda içeride bulunan 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kışla Mahallesi'nde bir apartmanın 4'ncü katında bulunan SPA merkezinin açık olduğunu ve müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinin ardından operasyon için düğmeye baştı. Operasyonda içeride kadın ve erkek olmak üzere 7 kişinin bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken 7 kişiye toplamda 22 bin 50 TL para cezası kesildi.

 

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