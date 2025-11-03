×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da kan donduran olay! Yolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü.... Elindeki kanı çimlere sildi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Kepez#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 11:31

Antalya'nın Kepez ilçesinde yolda yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım (58), Sedat Demirören tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ekipler, şüphelinin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, yerini belirledikleri Sedat Demirören'i yakaladı. Katil zanlısının bıçaklı saldırı sonrası elindeki kanı parktaki çimlere sürdüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 1 Kasım'da saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda meydana geldi. Parktaki bankta içki içen Sedat Demirören, yolda yürüyüş yapan Ali Haydar Özyıldırım'ı göğsünden bıçakladı.

Antalyada kan donduran olay Yolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü.... Elindeki kanı çimlere sildi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı olan Özyıldırım'ı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyat edilen Özyıldırım, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

TEK TEK KAMERALAR İNCELENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası kaçan Sedat Demirören'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Antalyada kan donduran olay Yolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü.... Elindeki kanı çimlere sildi
Katil zanlısı Sedat Demirören

Haberin Devamı

Ekipler, şüphelinin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, yerini belirledikleri Sedat Demirören'i yakaladı. Emniyete götürülen Sedat Demirören, işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalyada kan donduran olay Yolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü.... Elindeki kanı çimlere sildi

CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI

Sedat Demirören'in kaçışı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Sedat Demirören'in elinde bıçakla rahat tavırla yürüdüğü, saldırının ardından elindeki kanı parkın çimlerine sildiği ve bir apartmanın demir kapısından atlayarak kaçtığı görüldü.

Antalyada kan donduran olay Yolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü.... Elindeki kanı çimlere sildi

Antalyada kan donduran olay Yolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdü.... Elindeki kanı çimlere sildi
Hayatını kaybeden Ali Haydar Özyıldırım

Gözden KaçmasınErzurumda sokak ortasında vahşet Kovaladığı kadını öldürüp intihar ettiErzurum'da sokak ortasında vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp intihar ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Kepez#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!