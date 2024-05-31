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Antalya'da kamyonetin çarptığı Serdar Ersoy hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

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#Antalya#Kaza#Trafik
Antalyada kamyonetin çarptığı Serdar Ersoy hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 09:48

Antalya'da arızalanan motosikleti yolun kenarına çekmeye çalışan Serdar Ersoy ve oğluna, yoldan geçen kamyonet çarptı. Kazada Serdar Ersoy (41) olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Mesut Ersoy (21) ise yaralandı.

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Kaza dün saat 17.15 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 2 nolu giriş kapısı önünde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan 15 PF 590 plakalı motosikleti yolun kenarına çekmeye çalışan Serdar Ersoy ve oğlu Mesut Ersoy'a, aynı istikamete seyir halindeki Ş.G'nin kullandığı 07 BCE 603 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle baba ve oğlu metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalede, bankete savrulan Serdar Ersoy'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Mesut Ersoy ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları Serdar Ersoy'un cenazesi başında gözyaşı döktü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralı Mesut Ersoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Ş.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Antalya#Kaza#Trafik

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