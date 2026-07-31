×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da kamyonet kasasında yaşayan kişi ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kamyon Kasası#Ölü
Antalyada kamyonet kasasında yaşayan kişi ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 10:26

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kamyonet kasasında yaşamını sürdüren 66 yaşındaki Zeki Uysal, aracın yanında ölü bulundu. Sıcaktan sırtında kararmalar oluştuğu belirlenen ve astım hastası olduğu öğrenilen Uysal'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5049 sokakta meydana geldi. Kamyonet kasasının yanında hareketsiz halde yüz üstü yatan birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalyada kamyonet kasasında yaşayan kişi ölü bulundu

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polis ekibi sıcaktan ve güneşten dolayı sırtında kararmalar meydana gelen kişinin Zeki Uysal olduğunu belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Zeki Uysal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede ve olay yerine gelen oğlundan alınan bilgilere göre Zeki Uysal'ın astım hastası ve ciğerlerinde problemler olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor. 

Gözden KaçmasınBayrampaşada laf atma kavgası: Ayırmaya çalışan esnaf vurulduBayrampaşa'da 'laf atma' kavgası: Ayırmaya çalışan esnaf vurulduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kamyon Kasası#Ölü

BAKMADAN GEÇME!