Antalya'da kamyonet kasasında yaşayan kişi ölü bulundu

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5049 sokakta meydana geldi. Kamyonet kasasının yanında hareketsiz halde yüz üstü yatan birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polis ekibi sıcaktan ve güneşten dolayı sırtında kararmalar meydana gelen kişinin Zeki Uysal olduğunu belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Zeki Uysal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede ve olay yerine gelen oğlundan alınan bilgilere göre Zeki Uysal'ın astım hastası ve ciğerlerinde problemler olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.