Antalya'da kamyon ile cip çarpıştı; 1 turist öldü, 3 yaralı

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya- Kumluca yolunun Kumluca çıkışında meydana geldi. Y.K. (45) idaresindeki 07 BPL 089 plakalı kamyon ile Çinli Z.H. yönetimindeki 07 CJB 609 cip kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunan Çinli 4 turist yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralılardan Feng You, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kamyon şoförü Y.K.’nın gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.