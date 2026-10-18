×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da kamyon ile cip çarpıştı; 1 turist öldü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kumluca#Kaza
Antalyada kamyon ile cip çarpıştı; 1 turist öldü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 18:52

Antalya'nın Kumluca ilçesinde cip ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada Çinli 4 turist yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Feng You (55) kurtarılamadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya- Kumluca yolunun Kumluca çıkışında meydana geldi. Y.K. (45) idaresindeki 07 BPL 089 plakalı kamyon ile Çinli Z.H. yönetimindeki 07 CJB 609 cip kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunan Çinli 4 turist yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Antalyada kamyon ile cip çarpıştı; 1 turist öldü, 3 yaralı

Tedavi altına alınan yaralılardan Feng You, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kamyon şoförü Y.K.’nın gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kumluca#Kaza

BAKMADAN GEÇME!