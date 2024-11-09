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Antalya'da kamp ateşi orman yangınına dönüştü

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#KEMER#Antalya#Orman
Antalyada kamp ateşi orman yangınına dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 10:12

Antalya'da piknikçilerin söndürmediği kamp ateşinden çıktığı düşünülen orman yangını 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının 1,5 dönüm alanda etkili olduğu belirlendi.

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Kemer'e bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Tavukkıran mevkisindeki ormanda saat 20.30 sularında yangın çıktı. Milli Park sahasında bulunan alandaki yangına Kemer Orman İşletme Şefliği ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü, ASAT ekipleri arazöz ve iş makineleriyle, Kemer Belediyesi, KEMKUT ve orman yangını gönüllülerinin destekleriyle yangın söndürme çalışmaları sürdü.

Antalyada kamp ateşi orman yangınına dönüştü

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangın alanında ve yollarda güvenlik önemleri aldı. Yaklaşık 2 saat süren yangına yol üzerinde konuşlandırılan arazözlerden hortumlar çekilerek müdahalede bulunuldu. Saat 22.30 sularında kontrol altına alınan yangının 1,5 dönüm alanda etkili olduğu belirlendi. Yangının piknikçilerin söndürmediği kamp ateşinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. (DHA)

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#KEMER#Antalya#Orman

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