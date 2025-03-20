×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da kahreden olay! Felçli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Serik#Yangın
Antalyada kahreden olay Felçli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 12:25

Antalya'nın Serik ilçesindeki tek katlı evin zemin katında çıkan yangında, yatalak durumdaki 73 yaşındaki Sevim Özdemir, hayatını kaybetti. Haberi alıp olay yerine gelen oğlu Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Mesut Özdemir, "Beraber yaşıyoruz. İşten geldim. Baktım duman çıkıyor. İçeri giremedim. İtfaiyeyi aradım. İtfaiye geldi ama annemi kurtaramadık" diye konuştu.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi'ndeki 3 yıl önce kısmi felç geçirdiği için yatalak halde olan Sevim Özdemir'in oğluyla birlikte yaşadığı tek katlı evin zemin katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalyada kahreden olay Felçli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Haberi alıp olay yerine gelen Sevim Özdemir'in oğlu Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Mesut Özdemir, "Beraber yaşıyoruz. İşten geldim. Baktım duman çıkıyor. İçeri giremedim. İtfaiyeyi aradım. İtfaiye geldi ama annemi kurtaramadık. Yangının klimadan ya da elektrik aksamından çıktığı söylendi" dedi. Sevim Özdemir'in cansız bedeni incelemenin ardından morga konuldu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Antalyada kahreden olay Felçli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Serik#Yangın

BAKMADAN GEÇME!