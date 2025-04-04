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Antalya'da kahreden olay! Çalıştığı otelde bir anda fenalaşan gıda mühendisi hayatını kaybetti

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#Antalya#Manavgat#Gıda Mühendisi
Antalyada kahreden olay Çalıştığı otelde bir anda fenalaşan gıda mühendisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 13:31

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı 5 yıldızlı otelde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki gıda mühendisi Osman Süzen hayatını kaybetti.

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Dün, Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen olayda kısa süre önce gıda mühendisi olarak göreve başlayan Osman Süzen (24) aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirirken genç gıda mühendisine ilk müdahale otelin sağlık ekibi tarafından yapıldı. İhbarla Süzen’in çalıştığı otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi genç mühendisi hastaneye kaldırırken, mesai arkadaşları başından bir an olsun ayrılmadı. Ambulansla Manavgat’a bulunan özel bir hastaneye kaldırılan genç mühendis burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen genç mühendisin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye koştu. Acı haberi alan Süzen’in ailesi sinir krizi geçirirken genç gıda mühendisinin kesin ölüm nedeni anlaşılması için cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Süzen’in cenazesi bugün işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Akseki ilçesine götürüldü.

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#Antalya#Manavgat#Gıda Mühendisi

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