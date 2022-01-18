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Antalya'da kahreden kaza! Annesi ve ablası sinir krizi geçirdi

#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikleti ile kaza yapan ve olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Acar’ın cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere morgdan alındı. Acar’ın morga gelen anne ve ablası sinir krizi geçirdi.

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Kaza, saat 23.00 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 35 JZ 484 plakalı motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halinde bulunan 39 yaşındaki Serkan Acar, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, Acar ise refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serkan Acar’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalyada kahreden kaza Annesi ve ablası sinir krizi geçirdi

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Acar’ın kaza yerinde ayağından çıkan bir ayakkabısı ile motosiklete yakın yerde ise kaskının olduğu görüldü.

ANNE VE ABLA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dün gece kazadan sonra adli tıp kurumuna getirilen cenaze, bugün defnedilmek üzere Serkan Acar’ın yakınları tarafından morgdan alındı. Morga gelen anne ve abla sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içerisinde cenazeyi bekleyen anne ve abla bayılma tehlikesi geçirdi. Serkan Acar’ın ablası, “Ablam bırakma bizi, tabutlara sığmaz kardeşim” derken anne ise “Yavrum ben ne yapacağım sensiz” diyerek ağıtlar yaktı.

Antalyada kahreden kaza Annesi ve ablası sinir krizi geçirdi

Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumundan alınan cenazenin Burdur Karaçal köyünde defnedileceği öğrenildi.

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