Antalya'da kadın cinayeti! Gülsüm Bilgiç, eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
Sahte içki faciası büyüyor Uzmanlar inceledi, içinden tiner çıktıSahte içki faciası büyüyor! 'Uzmanlar inceledi, içinden tiner çıktı'#Hasan Sülek
G.Saraya dönecek derken Süper Lige damga vurdu Ondan iyisi yok...G.Saray'a dönecek derken Süper Lig'e damga vurdu! Ondan iyisi yok...#Galatasaray
Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar'Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz' dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Varank açıkladı Türkiyede bir ilk... TOGG ve Farasisten ortaklıkBakan Varank açıkladı! Türkiye'de bir ilk... TOGG ve Farasis'ten ortaklık#Mustafa Varank
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
17 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat 17 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat#Meteoroloji
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu Babasından şok ifade... Anlattıkları şaşkına çevirdiYeğeninin ölümüne neden olmuştu! Babasından şok ifade... Anlattıkları şaşkına çevirdi#Eymen Kara
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Müfredatta çok önemli değişiklikMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Müfredatta çok önemli değişiklik#Milli Eğitim Bakanı
Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...#Pfizer
Beşiktaşa kötü haber Gece yarısı bizzat açıkladıBeşiktaş'a kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı#Beşiktaş
Survivorda aşk üçgeniSurvivor'da aşk üçgeni#Altın Fiyatları
Pekin 2022 ilk değil Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız olduPekin 2022 ilk değil! Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız oldu?#Berlin Olimpiyatları
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Ödül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı#GQ Türkiye Men Of The Year 2021
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da kadın cinayeti! Gülsüm Bilgiç, eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

#ANTALYA#Demre#Kadın Cinayeti
Antalyada kadın cinayeti Gülsüm Bilgiç, eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Antalya'nın Demre ilçesinde 1 çocuk annesi Gülsüm Bilgiç (28), tartıştığı 9 yıllık eşi Metin Bilgiç (37) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bilgiç, cinayet sonrası eve çağırdığı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. İhbarla polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise Metin Bilgiç'i gözaltına aldı.

Meryem Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

Bilim insanları şoke oldu: Felaket kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şoke oldu: Felaket kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Demre#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat