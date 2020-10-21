Antalya'da kablo hırsızlığı: 6 şüpheli yakalandı

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Korkuteli JASAT Timi, 10 Ekim Cumartesi günü Bayatbademler Mahallesi’nde meydana gelen bir şirkete ait 1.170 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde olayın 07 AHU 741 ve 07 TU 393 plakalı 2 farklı araç ile işlendiğini, şüphelilerin ise M.A.A. (55), D.A. (22), U.K. (28), M.K. (43) ve A.K. (22) olduğu tespit edildi.

5 şüpheli, bugün olayda kullanılan araçlarla birlikte Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi’nde yakalandı. Araçlarda yapılan aramada, çalıntı kablolar ve suç aletleri ele geçirildi. Kabloları satın altığı tespit edilen İ.S. (34) ise Akdeniz Sanayi Sitesi’nde yakalandı. Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 6 şüpheli, işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.A.A., A.K. ve İ.S. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.