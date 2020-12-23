MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da jandarmadan sahte dolar baskını
GeriGündem Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da jandarmadan sahte dolar baskını
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte dolar süren 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Antalyada jandarmadan sahte dolar baskını
Manavgat'ın turizm bölgelerinde piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürüldüğünü tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda sahte dolarların, İsmail A., Mustafa A., Cuma A., Necdet Ş. ve Mehmet D. tarafından bir iş yerinde piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Dün jandarma tarafından işyerine düzenlenen operasyonda, siyah poşetler içinde 50'lik banknotlar halinde toplam, sahte 10 bin dolar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkartılması sırasında yakınları, gazetecilere tepki gösterdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle