×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da itfaiyeye yol vermeyen sürücünün ehliyetine el konuldu! Aracı 30 gün trafikten menedildi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Alanya#İtfaiye
Antalyada itfaiyeye yol vermeyen sürücünün ehliyetine el konuldu Aracı 30 gün trafikten menedildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 09:51

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine 30 gün el konulan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten menedildi. Sürücünün itfaiyeye yol vermediği anlar kameraya yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekibi, ihbar üzerine dün Değirmendere Mahallesi'nde bir kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı. İtfaiye aracı, Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'na geldiğinde, 34 ZP 6976 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

İtfaiye ekibi tarafından sirenle yapılan ikazlara aldırmayan sürücü otomobiliyle yolun sol şeridinden ilerlemeye devam etti. Araçta bulunan itfaiye personeli otomobil sürücüsünün kendilerine yol vermediği anları cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntünün sanal medyada yayılması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 30 gün el konuldu. Otomobil ise 30 gün trafikten menedildi. 

Gözden KaçmasınOğuzhan Uğur gözaltına alındı Ahbap Derneği soruşturmasında 9 gözaltı kararıOğuzhan Uğur gözaltına alındı! Ahbap Derneği soruşturmasında 9 gözaltı kararıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Alanya#İtfaiye

BAKMADAN GEÇME!