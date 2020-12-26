Antalya'da isyan ettiren görüntü
Antalya'dan isyan ettiren bir görüntü geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkan kişinin yaptıkları isyan ettirdi. Köpeğini seyir halindeki otomobilinin yanında tasmasından tutarak dolaştırdı, eziyet ettiği anlar görüntülendi.
Antalya'da sokak kedilerinin patilerinin kesilmesi, 12 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili hayvanlara uygulanan eziyet haberlerine bu kez farklı bir görüntü eklendi.
Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Ancak yağmurdan kaçmak için otomobiline binip tasmasından tuttuğu köpeğini dışarda bıraktı. Ardından da aracını sürerek, köpeği gezdirmeye başladı. Zaman zaman arka ayakları üzerinde sürüklenen köpeğin yaşadığı eziyet bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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