×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da iş yeri ve minibüsü kundaklamıştı! Tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Alanya#Kundaklama
Antalyada iş yeri ve minibüsü kundaklamıştı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 09:16

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yeri ve park halindeki minibüsü kundakladığı tespit edilerek gözaltına alınan İ.D. (39) tutuklandı.

Haberin Devamı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi Tevfik Çatar Caddesi üzerindeki mobilya dükkanı ve aynı noktada park halindeki 07 H 5326 plakalı minibüste dün saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatan Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kundaklama eylemini gerçekleştirenin İ.D. olduğunu tespit etti.

Ekipler, İ.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Alanya#Kundaklama

BAKMADAN GEÇME!