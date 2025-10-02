Antalya'da iş yeri ve minibüsü kundaklamıştı! Tutuklandı

Haberin Devamı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi Tevfik Çatar Caddesi üzerindeki mobilya dükkanı ve aynı noktada park halindeki 07 H 5326 plakalı minibüste dün saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatan Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kundaklama eylemini gerçekleştirenin İ.D. olduğunu tespit etti.

Ekipler, İ.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İ.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.