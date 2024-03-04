Antalya'da iş merkezinin kaldırımında ölü bulundu

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Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 419 sokakta bulunan 4 katlı iş merkezinin kaldırımda sabah saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, 60'lı yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çevredeki esnaf, hayatını kaybeden kişinin sokakta yaşadığını dile getirdi.