×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da iş merkezinin kaldırımında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Polis#Hastane
Antalyada iş merkezinin kaldırımında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 11:11

Antalya Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinin kaldırımında, 60'lı yaşlardaki erkeğin cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 419 sokakta bulunan 4 katlı iş merkezinin kaldırımda sabah saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, 60'lı yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çevredeki esnaf, hayatını kaybeden kişinin sokakta yaşadığını dile getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Polis#Hastane

BAKMADAN GEÇME!