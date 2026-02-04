×
Antalya'da ırmağa atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı! 'Beni sığınma evine götürün' diye yalvardı

#ANTALYA#Manavgat#İntihar Girişimi
Antalyada ırmağa atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı Beni sığınma evine götürün diye yalvardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 10:53

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen yaşlı kadın bir vatandaş tarafından son anda durduruldu. 62 yaşındaki kadın, eve gitmek istemediğini belirttiği polis ekiplerine "Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün. Kuru ekmeğe bile razıyım" dedi.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüteç yardımıyla yürüyebilen ve isminin Gülseren Y. (62) olduğu öğrenilen kadın, Sarı Köprü altında bulunan iskeleden Manavgat ırmağına atlamak istedi. Olay yerinin yakınında bulunan bir kitapevi sahibi durumu fark ederek yaşlı kadının yanına gitti. Kitabevi sahibi Devrim Çetin son anda yaşlı kadını tutarak ırmağa düşmekten kurtardı.

Antalyada ırmağa atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı Beni sığınma evine götürün diye yalvardı

EVE GİTMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese gelen 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının sağlık durumunu kontrol ettikten sonra kadını evine götürmek istedi. Evine gitmek istemediğini belirten Gülseren Y., evinde huzuru olmadığını belirterek "Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün. Kuru ekmeğe bile razıyım" dedi. Ayağından birkaç kez ameliyat geçirdiğini belirten Gülseren Y., polis ekip aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü.

"SON ANDA YAKALADIM"

İş yerinde çalışırken yanına 2 çocuğun geldiğini, ellerindeki telefonu bana uzatarak ırmak kenarındaki kadının "Telefonla polis ve gerekli yerleri arasın ben atlayacağım, yaşamak istemiyorum" dediğini belirten kitapevi sahibi Devrim Çetin "Kafamı kaldırıp baktığımda suya girdiğini ayaklarının ıslandığını gördüm. Hemen fırladım ve kendisini suya bırakırken son anda yakaladım. Polis ve sağlık görevlileri gelip teyzeyi götürdü" dedi.

Antalyada ırmağa atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı Beni sığınma evine götürün diye yalvardı

#ANTALYA#Manavgat#İntihar Girişimi

