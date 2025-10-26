Antalya'da İrlandalı turist kayboldu: Su altı robotları ve dronlar ile aranıyor

Haberin Devamı

22 Ekim tarihinde kız arkadaşıyla birlikte tatil yaptıkları Alanya'dan Manavgat'a gelen ve Manavgat Oymapınar Baraj Gölü'nde yüzmek için girdiği suda kaybolan 40 yaşındaki İrlandalı turist Antony Dmien Smith'i arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Bugünkü arama çalışmalarına Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi ve Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) ekibi katıldı. Ekipler, su altı robotu ve su altı dron kullanarak 30-60 metre derinlikte bölgeyi tamamen taramasına rağmen İrlandalı turiste rastlayamadı.

Çalışmaların yarın sabah saatlerinde tekrar başlanacağı belirtilirken, Side SAK ekibinden dalgıç eğitmeni ve arama kurtarma uzmanı Şahin Kaptan, bölgenin dip yapısının ağaç ve çalılıkla kaplı olduğunu, görüşün olmadığını söyledi. Kaptan, "Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar dalış yaparken, Deniz Polisi Su Altı Robotuyla Side SAK olarak biz de su altı dron ile arama yaptık. 30-60 metre arasında bölge tamamen taranmasına rağmen bugün de sonuç alamadık. Bölgenin ağaç ve çalılık olması arama çalışmalarını zorlaştıran bir etken. Arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlayacağız" dedi.