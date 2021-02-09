MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da inşaatta suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
GeriGündem Antalya'da inşaatta suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Antalya'da inşaatta suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da inşaatta suyu boşaltmak isterken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde inşaat alanında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılan Ahmet Sarımehmetoğlu (34) yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi Telliler Sokak'taki bir inşaat alanında mülk sahibi olduğu ve ara sıra yardım gittiği öğrenilen Ahmet Sarımehmetoğlu, saat 08.00 sıralarında inşaat alında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırırken akıma kapıldı. Yere yığılan Sarımehmetoğlu'nu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Sarımehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Sarımehmetoğlu'nın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle