Ev aldı, bahçesinde Agave ağacı buldu! Zarar vermenin cezası 400 bin lira

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Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, yaklaşık 40 yıl önce ekilen Agave ağacı bulundu. Bir sitede oturan ev sahibi Mikail Boğazlıoğlu'nun bahçesinde bulunan Agave ağacı, ömründe bir kez çiçek açması ile biliniyor.

"EVİ ALDIĞIMIZDA BURADAYDI"

Bahçesinde bulunan Agave bitkisi ile ilgili olarak Mikail Boğazlıoğlu, Ben 24 yıl önce bu evi almıştım. Arkamda gördüğünüz bu kaktüs, ben geldiğimde de burada bulunuyordu. Tahminen bu bitki 30- 35 yıl önce buraya dikilmiş. Öğrendiğimiz kadarıyla 60 ila 100 yıl arası ömrü varmış.

Bahçemizdeki bu bitkinin çiçek açmasını görmeyi temenni ediyoruz. Bitkinin başına bir şey gelmemesi için ilgi hassasiyet gösteriyoruz, inşallah çiçek açtığını da görmek nasip olur" dedi.

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UNESCO LİSTESİ'NDE BULUNUYOR

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de bulunan ve ender bir tür olan Agave ağacı, ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açmasıyla biliyor.

BİR KEZ ÇİÇEK AÇAN AĞACA ZARAR VERMENİN CEZASI 400 BİN LİRA

Ayrıca, '2872 Sayılı Çevre Kanunu' kapsamında koruma altında bulunuyor. Agave ağacına zarar vermenin cezası ise yaklaşık 400 bin Türk Lirası.