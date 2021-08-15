MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da ilginç anlar: 'Yeter artık, uzaklaşın'
GeriGündem Antalya'da ilginç anlar: 'Yeter artık, uzaklaşın'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Antalya'da ilginç anlar: 'Yeter artık, uzaklaşın'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da ilginç anlar: 'Yeter artık, uzaklaşın'

Antalya'da komşu iki aile arasında çıkan kavgayı sonlandırmak isteyen polis yoğun çaba harcadı. 'Bitti' derken, yeniden başlayan kavgayı polisin, "Yeter artık ya. Uzaklaşın artık" anonsu da durduramadı. Kavga, polisin yarım saatlik uğraşıyla sonlandırıldı.

Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6051. Sokak'taki sitede meydana geldi. Aynı apartmanda oturan komşu iki kadın arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmaya, ailenin gençleri de dahil oldu. İki aile arasındaki kavgayı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen asayiş ekibi, kavgayı ayırmakta güçlük çekince takviye istedi.

'YETER ARTIK'

Haber merkezi, bölgeye yakın tüm polisleri olay yerine yönlendirdi. Onlarca polisin müdahale ettiği kavga, sitenin bahçesinden sokağa taştı. Kavga tam 'bitti' derken, apartmanlar arasından çıkan gençler, tansiyonu yeniden yükseltti. Bir polis memuru sitenin önündeki kalabalığı dağıtmak için araçtan sık sık anons yaptı.

Antalyada ilginç anlar: Yeter artık, uzaklaşın

Polisin, “Yeter artık ya. Neden anlamak istemiyorsunuz? Uzaklaşın artık. Burada sorun istemiyorum" sözleri, yaşanan gerginliği bitirmeye yetmedi. Bir kadın, vücuduna zarar vermek isteyen yakınını durdurmak isterken bayıldı. O an, DHA kamerasına yansıdı.

: İlginizi Çekebilir

Fenalaşan yaşlı bir kadın da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga yarım saatlik uğraş sonunda aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi