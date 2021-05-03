MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da ilginç anlar... Turistten ahlaksız teklif! Gözaltına alındı
GeriGündem Antalya'da ilginç anlar... Turistten ahlaksız teklif! Gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Süleyman EKİN- İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 03.05.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Antalya'da ilginç anlar... Turistten ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da yaşanan olayda maske takmayan İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs (34) polis tarafından ikaz edildi. Solovjovs ise uyaran polisin yanındaki kadın polisi gösterip, "Beğendim, bana göndersene" demesi üzerine gözaltına alındı.

5
  • Turistten ahlaksız teklif Gözaltına alındı
  • Turistten ahlaksız teklif Gözaltına alındı
  • Turistten ahlaksız teklif Gözaltına alındı
  • Turistten ahlaksız teklif Gözaltına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi. Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, “Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Antalyada ilginç anlar... Turistten ahlaksız teklif Gözaltına alındı

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

14
Kimler tam kapanmada muaf olacak İşte İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi
Kimler tam kapanmada muaf olacak? İşte İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi