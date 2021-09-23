Antalya'da ilginç anlar! Polis müdahale etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden olduBakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldu#Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı
Bakan Soylu yüz tanıma projesini böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yüz tanıma projesini böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye varOktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var#TEKNOFEST 2021
Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçenin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldıBakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldı#Olimpiyatlar
Otomobil takla attı, kaymakam Seda Ünlü ve şoförü yaralandıOtomobil takla attı, kaymakam Seda Ünlü ve şoförü yaralandı#Ordu
Avustralyada aşı eyleminde gözaltı sayısı 369a çıktıAvustralya'da aşı eyleminde gözaltı sayısı 369'a çıktı#Avustralya
Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 26ncı yılında anılıyorSahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 26'ncı yılında anılıyor#Zeki Müren
Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyorPınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor#Karşıyaka
İsrailde ABD tedirginliği Netanyahu dönemi hedefe konduİsrail'de ABD tedirginliği! Netanyahu dönemi hedefe kondu#İsrail
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da ilginç anlar! Polis müdahale etti

#Antalya#Falez#Poster

Antalya'da Abdulcelil Doğan (36), iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini 30 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasına asmak istedi. Düşme riski olan kayalıkta 40 dakika posteri asmaya çalışan Doğan, polisler tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Haberin Devamı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Caddesi Varyant üzerinde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerde meydana geldi. Abdulcelil Doğan, iddiaya göre yerde bulduğu Atatürk posterini falezlerin uç kısmına asmak istedi. Denize düşme tehlikesine aldırış etmeden kayaların üzerine çıkan Doğan, yaklaşık 40 dakika boyunca posteri kayaya bağlamaya çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle kaya üzerinde durmakta zorlanan Doğan, posteri elinden uçurdu. Doğan'ın falezlerde düşmek üzere olduğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalar üzerinde bir süre daha bekleyen Abdulcelil Doğan, ekiplerin geldiğini görünce inip güvenli bölgeye geçti.

Bulunduğu yerden çıkartılan Doğan, "Yerde görünce dayanamadım. Falezlere asmak istedim. Ancak aşağıya uçtu" dedi. Doğan, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlgili Haberler:

Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaTürk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Falez#Poster