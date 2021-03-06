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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 06.03.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Antalya'da ilginç anlar! Eline geçen her şeyi fırlattı: Halı, masa, televizyon...

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Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen 61 yaşındaki Ünal O. isimli şahıs, airesinin penceresi ve balkonundan eline geçen her şeyi aşağı attı. Halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör ve televizyon gibi birçok eşya atan Ünal O. hakkında komşuları şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6450 Sokak'taki 8 katlı Defne Apartmanı'nda meydana geldi. 7'nci kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., henüz bilinmeyen nedenle pencereden ve balkondan eşyalarını atmaya başladı. Evde bulunan masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O. için komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Antalyada ilginç anlar Eline geçen her şeyi fırlattı: Halı, masa, televizyon...

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi. Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonra cinsel organını gösterip içeriye girdi. Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

Antalyada ilginç anlar Eline geçen her şeyi fırlattı: Halı, masa, televizyon...

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