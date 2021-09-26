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Antalya'da ilginç anlar... Dakikalarca 'erik dalı' oynadılar

#Antalya#Trafik#Muratpaşa İlçesi
Antalyada ilginç anlar... Dakikalarca erik dalı oynadılar

Antalya'da bir grup genç, otomobilleri ile yolu kapatıp 'Erik Dalı Gevrektir' türküsü eşliğinde oynadı. Grup, yoldan geçmek isteyen bir sürücü ile tartışırken, o anları görüntüleyen kişi 'Burası Türkiye' diyerek tepki gösterdi.

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilleriyle kavşağa gelen yaklaşık 10 kişilik grup, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inip 'Erik Dalı Gevrektir' türküsü eşliğinde oynamaya başlayan gruba, yoldan geçmek isteyen bir sürücü korna çalarak tepki gösterdi.

Grubun yol vermemesi üzerine sürücü yolunu değiştirmek zorunda kaldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Sesleri duyup olayı görüntüleyen bir kişi "Saat 00.20, gençler eğleniyor. Kavşağı kilitlediler. Dönmek isteyen dönemiyor. Burası Türkiye. Neyi kutluyorlar, Allah bilir" sözleriyle tepki gösterdi.

'SOPAYI YİYECEKSİN'

Bu sırada yoldan geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün geldiğini gören başka bir kişi de "Amcam git şimdi sopa yiyeceksin, git. Aha sopayı yiyeceksin az kaldı" ifadelerini kullandı.

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#Antalya#Trafik#Muratpaşa İlçesi