Antalya’da İklim Zirvesi seferberliği… Dünya ‘COP’tu geliyor

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KASIM ayında dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak COP31 İklim Zirvesi’nin kalbi 1 milyon 109 bin metrekarelik EXPO Antalya alanında atacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin’le alanı gezdik. Hürriyet’e konuşan Şahin, tarihi zirvenin Antalya’da yaratacağı büyük hareketliliği ve kentte yürütülen hazırlıkları anlattı. Antalya’nın uluslararası organizasyonlara alışık olduğunu ancak COP31’in ölçeğinin çok daha büyük olduğunu belirten Vali Şahin, hazırlıkların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünya liderlerine ve uluslararası çevre örgütlerine yaptığı Antalya davetinin ardından hız kazandığını söyledi ve şu bilgileri verdi:

HAZIRLIĞIN KALBİNDEYİZ

“Antalya böyle organizasyonlara alışık ama COP31 misafirperverliğimizin sınanacağı en özel organizasyonlardan biri olacak. Hazırlıkları çok katmanlı yürütüyoruz. Çalışmaların kalbi ise şu an bulunduğumuz EXPO alanında. Burası 1 milyon 109 bin metrekare. EXPO, COP31’e ev sahipliği yapacak. Alanla ilgili hazırlık aşamasını büyük ölçüde tamamladık.

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MAVİ VE YEŞİL ALANLAR

Zirve alanı, resmi müzakerelerin yürütüleceği mavi alan ile kamuya açık etkinliklerin gerçekleştirileceği yeşil alan olarak ikiye ayrılacak. Mavi alan tamamen çevre diplomasisi ve akademik çalışmalar için ayrılacak. Mavi alan Birleşmiş Milletler (BM) toprağı olarak kabul edilecek ve BM’nin kontrolünde olacak. Yeşil alan ise çevreyle ilgili akredite olan kişiler girebilecek. Asıl heyecanlı, hareketli olan alan da burası olacak. Burada hem misafirlerimize ülkemizin güzelliklerini anlatacağız hem de Türkiye’nin ve Antalya’nın çevre duyarlılığını göstereceğiz. Bu kapsamda alanda stantlarımız hazırlandı. Etkinlik alanlarında gastronomiden sergilere kadar çeşitli çalışmalar yapılacak. COP31 tam bir uluslararası festival havasında geçecek.

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TÜRK YEMEKLERİ YILDIZLAŞACAK

Alanın içinde, Akdeniz ve Antalya mutfağını tanıtacağımız, geleneksel motiflerle restore edilmiş özel bir binamız olacak. Geleneksel lezzetlerimizi tadan tüm misafirlerimiz Antalya’dan güzel anılarla ayrılacak. Nitekim NATO Zirvesi’nde de birçok şey konuşuldu ancak gastronomi ve Türk yemekleri öne çıktı. Yürekten inanıyorum ki COP31’de de Türk yemekleri yıldızlaşacak.”

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RAKAMLARLA COP31

30 BİNİ AŞKIN PERSONEL: Güvenlik, sağlık, ulaşım, itfaiye, AFAD, temizlik ve lojistik hizmetlerinde görev yapacak.

132 AMBULANS: Antalya’daki 117 ambulansa il dışından 15 ambulans takviyesi planlanıyor.

5 REVİR: COP31 alanında 1’i VIP olmak üzere 5 revir hizmet verecek.

18 TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHI: Havalimanı, konaklama tesisleri ve zirve alanı arasında planlandı.

50 CNG OTOBÜS: Çevreci toplu taşıma kapsamında COP31 öncesinde hizmete alınması hedefleniyor.

600 AFAD PERSONELİ: Mavi ve yeşil alan ile Antalya Havalimanı’nda kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer madde tespit ve müdahale kapasitesinin konuşlandırılması, etkinlik alanlarının kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlarla tahliye planlarının tamamlanması öngörülüyor.

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1 MİLYON KİŞİLİK HAREKETLİLİK

Zirve boyunca Antalya’da resmi delegasyonların yanı sıra günübirlik ziyaretçilerle de büyük bir hareketlilik yaşanması beklendiğini ifade eden Vali Şahin, “COP31 kapsamında 130 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Günübirlik misafirleri de sürece dahil ederseniz, yaklaşık 1 milyon kişilik bir sirkülasyon. Ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlarının sorunsuz biçimde giderilmesi için tüm kurumlarımız canla başla çalışıyor” diye konuştu.

1 MİLYON KİŞİLİK HAREKETLİLİK

Zirve boyunca Antalya’da resmi delegasyonların yanı sıra günübirlik ziyaretçilerle de büyük bir hareketlilik yaşanması beklendiğini ifade eden Vali Şahin, “COP31 kapsamında 130 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Günübirlik misafirleri de sürece dahil ederseniz, yaklaşık 1 milyon kişilik bir sirkülasyon. Ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlarının sorunsuz biçimde giderilmesi için tüm kurumlarımız canla başla çalışıyor” diye konuştu.

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BAKAN KURUM’DAN ÖZEL TALİMAT

Şahin, COP31’e yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanının gelmesinin beklendiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Sadece hükümet başkanları değil, bin civarında bakanı da Antalya’da ağırlayacağız. Onların ihtiyaçları için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Havalimanımız hazır. Yollarımız yeniden elden geçiriliyor. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a özellikle teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi ağırlayacağımız ana alan olan Belek’teki kronik sorunların çözülmesi ve 40 kilometreye yakın asfaltlama ile yol genişletme çalışması yapılması için talimat verdi.”

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BÜYÜKELÇİLER KAMP KURDU

COP31’e uluslararası ilginin Antalya’daki konaklama ve turizm sektörüne yansımaya başladığını belirten Şahin, COP31’in turizm sezonunu yıl sonuna kadar uzatacağını söyledi: “Organizasyona kaç ülkenin katılacağı tarih yaklaştıkça netleşecek. Ancak biz 190 ülkeden katılımcı bekliyoruz. Ayrıca gün geçmiyor ki bir büyükelçi Antalya’ya otel ve büro bakmaya gelmiş olmasın. İlgi çok yoğun. Rezervasyonlar son sürat gidiyor. Herkes çok heyecanlı.”

EXPO KONGRE MERKEZİ OLACAK

EXPO alanının geleceğine ilişkin önemli bir müjdeyi Hürriyet’le paylaşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Detaylarını ben vermeyeyim ama bu büyük bir müjde olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız EXPO alanının geleceği konusunda görüşüyorlar. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un muhteşem bir projesi var. Bu alanın bir kamu şirketi marifetiyle bir kongre etkinlik merkezi olarak işletilmesi planlanıyor. Burası dünyanın en büyük, en önemli fuarlarına ev sahipliği yapacak. Bu proje Antalya turizminin 12 aya yayılması için bulunmaz bir fırsat” dedi.