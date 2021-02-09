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Gündem
ANTALYA (AA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Antalya'da iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı

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Antalya'da iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı
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Antalya'da iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Antalyada iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Hal Kavşağı'nda, iki kişi bıçak zoruyla paralarının alındığını belirterek polisten yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu zanlılar Z.D. ile V.V'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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