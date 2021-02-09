ANTALYA (AA)
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Antalya'da iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı
Antalya'da iki kişinin parasını bıçak zoruyla aldığı iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Hal Kavşağı'nda, iki kişi bıçak zoruyla paralarının alındığını belirterek polisten yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu zanlılar Z.D. ile V.V'yi yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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