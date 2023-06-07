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Antalya'da iki elinde tabancayla eşini cadde ortasında darp etti

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#Antalya#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 16:21

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki elinde tabanca bulunan bir şahıs, sokak ortasında karısını yumrukladı, bununla da yetinmeyip tabancanın kabzasını başına vurdu. Olay an güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 4 Haziran Pazar günü 00.45 sıralarında Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde 2 tabanca bulunan şahıs S. Ş (40), sokakta karısı M. Ş.’yi (37) yumrukladıktan sonra tabancanın kabzasıyla başına vurdu. Yaraladığı karısını olay yerinde bırakıp, çevredekilere elindeki tabancaları göstererek uzaklaştı.

Vatandaşların yardımına koştuğu yaralı kadın 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.Ş.’nin gittiği yeri belirledi. Ekipleri görerek kaçmaya başlayan S.Ş., kovalamacanın ardından üzerindeki 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.
10 ayrı suç kaydı bulunan S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta karısının yanına giden S. Ş.’nin elindeki tabancalarla birlikte bir anda saldırması, yumruklaması ve tabancanın kabzasıyla başına doğru vurması yer aldı. Görüntülerin devamında ise yine S. Ş.’nin iki elinde tabancayla olay yerinden ayrılması görüldü.

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#Antalya#Polis#Şiddet

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