Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuğuna sarılarak tedavi oldu

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Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 sokak ile 2764 sokak kesişiminde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 EMF 547 plakalı otomobil ile 07 AOG 578 plakalı otomobil, sokakların kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak sokak üzerindeki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇOCUĞUNA SARILARAK, AMBULANSTA TEDAVİ OLDU

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan olup olmadığını kontrol etti. 07 AOG 578 plakalı aracın sürücüsü kadın kendisiyle aynı araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan çocuğuna sarılarak ambulansta tedavi oldu. 34 EMF 547 plakalı araç sürücüsünün annesi ise oğlunu kaldırım kenarında oturur vaziyette görünce gözyaşı dökerek, oğluna uzun uzun sarıldı.

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Araçlarda bulunan 3 kişi ve çocuk, ilk kontrollerin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazada araçlardan birinin elektrik diğerine çapması nedeniyle bölgeye gelen elektrik arıza ekipleri, tedbir amaçlı elektrik direği ve kabloları kontrol etti.