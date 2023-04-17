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Antalya'da iğrenç iddia! Köpeği aracına bindiren servis şoförüne gözaltı

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#Antalya#Polis#Taciz
Antalyada iğrenç iddia Köpeği aracına bindiren servis şoförüne gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 12:55

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaybolan sokak köpeğini, sürükleyip kullandığı servis otobüsüne bindirdiği tespit edilen O.Ü. gözaltına alındı. Köpekten 3 gündür haber alamadıklarını belirten hayvan aktivisti Jale Ünsal, "Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz" dedi.

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Olay, 14 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten sigara alan şoför O.Ü., iddiaya göre; parkta yatan 3 köpekten 1'ini sürükleyip, servis aracına aldı. Kaybolan köpeği fark eden hayvan aktivistleri, çevredeki kameralardan köpeğin servise alındığını tespit etti. İki gün sonra servis şoförü O.Ü., yeniden bölgeye geldi. O.Ü.'yü tanıyan hayvan aktivistleri, köpeği geri getirmesini istedi. O.Ü. ise geri getireceğini belirtip, telefon numarasını verip ayrıldı. Ancak O.Ü. geri dönmedi. Köpeği servis aracına bindirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından O.Ü. gözaltına alındı.

'DAHA ÖNCE DE KÖPEK KAÇIRDI' İDDİASI

Kaybolan köpeğin adının 'Cesur' olduğunu belirten hayvan aktivisti Jale Ünsal, "'Cesur'u bulamıyoruz. Köpeğe ne yaptı bilmiyoruz. Öldürdü mü, bilmiyoruz. Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Dün akşam polisler tatbikat yapmak için götürdü. Kamera kayıtlarını toplayıp, servis aracının yanına delil bulmaya gittiler. Şimdi şüpheliyi adliyeye getirecekler. 'Servis aracında cinsel saldırıda bulunduktan sonra köpeği attım' diyor. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz. Asla köpeği nerede attığını söylemiyor. 1 ay önce de farklı bir semtte başka köpeği kaçırmış" dedi.

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Şüpheli O.Ü.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

 

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#Antalya#Polis#Taciz

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