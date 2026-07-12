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Antalya'da "içlerine şeytan girdi" diyerek iki ablasını boğmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Şeytan Çıkarma#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 11:17

Antalya'da 18 yaşındaki Muhammed D. isimli şahıs, "içlerine şeytan girdiğini" öne sürerek ablaları Kübra D. ve Meryem D.'yi boğmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Saldırıya uğrayan ablalarından biri hastanede entübe edildi.

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Olay, 10 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında Santral Mahallesi 3282 Sokak’taki 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Muhammed D., ‘İçine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra D.'ye saldırdı. Kübra D., kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem D.'ye mesaj atarak, yardım istedi.

Muhammed D., daire içerisinde kovalayıp yakaladığı ablası Kübra D.'nin boğazını sıkarak, hareketsiz hale getirdi. Mesaj üzerine eve giden Meryem D., kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed D., Meryem D.'ye de saldırıp, boğmaya çalıştı.

Antalyada içlerine şeytan girdi diyerek iki ablasını boğmaya çalışan şüpheli tutuklandı

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BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI

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Ardından evin balkonuna geçen Muhammed D., bir süre bağırdıktan sonra Meryem D. tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablası Meryem D.'ye yumruk atan Muhammed D., yeniden boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından giren polis ekibi, Muhammed D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

Antalyada içlerine şeytan girdi diyerek iki ablasını boğmaya çalışan şüpheli tutuklandı

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ

Kardeşlerden Kübra D. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra D., entübe edildi.

'ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ABLALARIMI ÖLDÜRECEKTİM'

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed D., “Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım” dedi. Muhammed D., ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarını öldüreceğini belirtti.

Antalyada içlerine şeytan girdi diyerek iki ablasını boğmaya çalışan şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Muhammed D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Muhammed D., sağlık kontrolünden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının 'Ablalarını neden öldürmeye çalıştın' sorusuna cevap vermedi. Adliyeye sevk edilen Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Antalya#Şeytan Çıkarma#Saldırı

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