Antalya’da hortum kâbusu; 4 ölü 1 yaralı… Önüne geleni yutup geçti

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KEPEZ ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak’ta önceki gün akşam saatlerinde kent merkezinde kuvvetli yağış ve rüzgâr etkili olmaya başladı. Olumsuz hava şartları giderek etkisini artırırken, gece 23.00 sıralarında bir inşaat alanında çıkan hortum ise hasara neden oldu. İşçilerin kaldığı konteynerleri savuran hortum nedeniyle kule vinci de devrildi. Can pazarının yaşandığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerde bulunan işçiler çıkarıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda iki konteynerdeki 4 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

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Hücresel hortum inşaat alanındaki 2 konteyneri parçalarken diğer yapılara zarar vermedi.

VALİ: ÇOK ENTERESAN

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıya kaldık. Şehrin başka bir yerinde herhangi bir fırtına, hortum ihbar edilmedi. Sadece yağmur yağdı. Ama sadece burada böyle bir hücre ortaya çıktı. Civardaki binalarda bir şey yok. Sadece bu alanda 2 konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız. Aynı şantiyenin hemen bitişiğindeki konteynerlerde böyle bir şey yok. Vefat eden 4 vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize geçmiş olsun. Konteyner ve vincin devrilmesi aynı yerde. Vincin konteynere gelmesi söz konusu değil. Vinç aynı hortum tarafından güneydoğu yönüne doğru devrilmiş. Onun altında herhangi bir yaralı veya can kaybı söz konusu değil. Site inşaatını hortum tarumar etmiş, paramparça etmiş" dedi.

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Konteynerler paramparça oldu.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müteahhit M.Ç. ve Ş.Ç. çifti ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K. gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde bölgede polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. (Tunahan KIR / DHA)

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KONTEYNERLERİ PARÇALADI VİNCİ DEVİRDİ

Hortumun etkili olduğu alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, inşaat malzemeleri ile demir kalıpların çevreye savrulduğu, 2 konteynerin ve vincin parçalandığı görüldü. Bölgedeki Fevzi Çakmak Anaokulu’nun çatısında da hasar oluştuğu gözlendi.

Hortum motorsiklet ve otomobilleri de sürükleyerek zarar verdi.

DERBİ İZLERKEN YAKALANMIŞLAR

Hortumda hayatını kaybeden 4 işçinin o sırada konteynerin içinde Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izlediği ortaya çıktı. Hayatını kaybedenlerin Aycan Kılınç ile Suriyeli Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn olduğu belirtildi.

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DEHŞETİ YAŞAYANLAR ANLATTI: ‘HER YER SAVAŞ ALANI GİBİYDİ’

Hortumun her şeyi yıktığı ana şahit olanlardan Turan Işık, “Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Ses ve uğultu duyduk. Çocuklarım camın önündeydi. Bir baktık, iş işten geçmiş, her yer savaş alanı gibiydi. Çok büyük bir afet. Hortum metrelerce sürüklemiş. Yağışın peşinden afet koptu. Birkaç yere savrulmuş konteynerler. Acı bir olay. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

‘HÜCRESEL HORTUM’ NEDİR... DAR ALANDA BÜYÜK YIKIM

Antalya Kepez’de meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan facia, meteoroloji literatüründe ‘hücresel hortum’ (mikro-hortum veya lokal hortum) olarak adlandırılan, dar bir hatta çok yüksek enerji boşalması yaratan yıkıcı bir doğa olayı. Antalya Valisi Hulusi Şahin’in de “Çevredeki binalarda hiçbir hasar yokken sadece bu şantiyedeki konteynerleri ve vinci vurdu” diyerek dikkat çektiği durum, bu tür hortumların en tipik özelliği. Küçük bir alanda bu kadar büyük bir yıkıcı etki yaratan ‘hücresel hortum’ atmosferdeki aşırı kararsızlık sonucu sıcak ve nemli hava ile soğuk ve kuru havanın dikey eksende çok hızlı yer değiştirmesiyle oluşur. Uzmanlara göre Antalya’da yaşanan olayda bu durumun yıkıcı olmasının nedenleri şunlar:

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Vakum Etkisi ve Sürat: Küçük çaplı (hücresel) hortumlar dönme hızını dar bir merkezde toplar. Alan daraldıkça rüzgârın dönüş hızı ve merkezdeki alçak basınç (vakum etkisi) ekstrem seviyelere ulaşır. Saatte yüzlerce kilometre hıza ulaşan bu hava girdabı, yoluna çıkan nesneleri adeta bir emme kuvvetiyle yukarı fırlatır.

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Noktasal Hasar: Bu hortumlar kilometrelerce genişlikte bir fırtına gibi davranmaz. Belirli bir hat (koridor) üzerinde ilerler. Kepez’deki olayda da hortum önce bir seyir terasını vurmuş, ardından doğrudan şantiye alanına ilerleyerek sadece o hattaki konteynerleri parçalamış ve vinci devirmiştir. Hemen birkaç yüz metre yanındaki binalara ise hiç dokunmamıştır.

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Konteyner ve Geçici Yapıların Savunmasızlığı: Uzmanlar, bu tür hortumlarda can kayıplarının çoğunlukla hortumun kendisinden ziyade, havaya fırlatılan nesnelerin çarpması veya güvensiz yapıların parçalanması nedeniyle yaşandığını belirtmektedir. Sabitlenmemiş konteynerler bu muazzam vakum ve rüzgâr gücüne karşı tamamen korumasızdır.

NE YAPMALI

AFAD ve meteoroloji uzmanlarının bu tür ani gelişen hortumlara karşı hayati önerileri ise şöyle:

Asla Prefabrik/Konteyner Yapılarda Kalmayın: Hortum uyarısı veya belirtisi (gökyüzünün yeşilimsi/koyu renk alması, ani ve şiddetli uğultu) görüldüğünde konteyner, araç veya prefabrik yapılar hemen terk edilmelidir.

Betonarme ve İç Mekânlara Sığının: Güvenli, betonarme bir binanın sığınağına, bodrumuna veya penceresiz iç koridorlarına/banyolarına geçilmelidir.

Açık Alandaysanız Çukurlara Yatın: Eğer sığınacak betonarme bir yer yoksa, uçuşan parçalardan korunmak için köprü altlarından uzak durulmalı, açık arazide bir hendeğe veya çukura yatılarak baş ellerle korunmalıdır. HABER MERKEZİ