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Antalya'da hırsızlık yaparken dengesini kaybedip düştü

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#Antalya#Hırsızlık#Düşme
Antalyada hırsızlık yaparken dengesini kaybedip düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 10:15

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde giriş kattaki daireden çocuk motosikletini çalmak isteyen şüpheli dengesini kaybedip, düştü. Bir süre sonra olay yerine dönen şüpheli motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Yeniköy Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda, bloklardan birinin giriş katındaki dairede bulunan elektrikli çocuk motosikletini çalmaya kalkışan şüpheli, dengesini kaybedip merdivenlerden düştü. Başını zemine çarpan şüpheli olay yerinden ayrıldı.

Aynı şüpheli bir süre sonra geri döndü ve motosikleti alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Site sakinlerinin durumu bildirdiği polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Antalya#Hırsızlık#Düşme

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