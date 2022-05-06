Antalya'da hıdırellez dilekleri günün ilk ışıklarında suyla buluştu

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Kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez, koronavirüs sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından 2 yıl aradan sonra kutlandı. Dileklerini ve isteklerini çizdikleri kağıtları ritüele göre günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Hıdırellez inanışına göre, sahile gelenler, önceden hazırladıkları ve isteklerini tarif eden çizimlerin olduğu kağıtları, yanlarında getirdikleri çakıl taşlarıyla gül yapraklarını denize bıraktı. Bazı kişiler kağıtlarının arkasından dilekleri için dua ederken, bazısı sahilde başka kağıtları yaktı. Bazıları da duaların ve ritüellerin ardından sahilde oturup güneşin doğuşunu izledi.

Tüm kareler Antalya'da hıdırellez dilekleri Haberin Tüm Görselleri

KUR'AN OKUYUP, DUA ETTİLER

Muratpaşa ilçesindeki Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu park da dileklerini denizle buluşturmak isteyenlerin akınına uğradı. Gün doğumuna dakikalar kala şelalenin üzerindeki seyir terasına gelenler, dilek kağıtlarını suya bıraktı. Bu sırada kimileri Kur'an-ı Kerim okudu, kimileri de ellerini semaya açıp dua etti.



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Annesi ve kızıyla dileklerini yazdıkları kağıtları Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktaya attıklarını anlatan Demet Yılmaz, "Dilek kağıtlarımızı geceden hazırladık, o heyecanı yaşadık. Hıdırellez geleneğini annem bana öğretti. Önceden taşla kağıda yazar çizerdik, şimdi ise kalemle yazıp hazırlıyoruz. Yıllar önce annemin öğrettiği geleneği şimdi de ben kızıma öğretiyorum. Bugün de buraya annem, ben ve kızım birlikte geldik" dedi.

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Kızı ve torunuyla dileklerini suya bırakan Meral Yılmaz, "Eskiden yalnız gider dileklerimi suya atardım. Şimdi ise kızım ve torunumla geldim. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Annesi ve anneannesinden öğrendiklerini yaptığını söyleyen Ada Avcu, "Yazdığım dilekleri kimseye söylemedim ve suya attım" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ARI DA PARKTA

Ailesiyle Düden Şelalesi'ne gelen CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Niyetleri kağıda aktarılmış. O kağıtları da geleneklerimize göre gül ağacının dalına asarak sabah erken saatte alıp denizle buluşturmak için buradayız. Eşim ve kızım dilekte bulunmuşlar. Buradan atma görevi de bana düştü. Umarım tüm vatandaşlarımızın niyetleri kabul olur" diye konuştu.

Dün geceden dileklerini bir kağıda yazıp gül dalına bağladığını anlatan Duygu Deveci, "Arkadaşlarımızla buraya geldik. 7 yıldır düzenli olarak geliyorum. Hıdırellez'i Türk kültürünün önemli bir geleneği olarak düşünüyorum. Hıdırellez geleneğini yaşatmak için hem çevreme hem de çocuklarıma öğretmeye çalışıyorum" dedi.