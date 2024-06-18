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Antalya’da her bütçeye uygun tatil

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#Antalya#Konyaaltı Sahili#Antalya Plaj
Antalya’da her bütçeye uygun tatil
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 07:00

TURİZMİN başkenti Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki plajlardan yararlanmak isteyen tatilciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait plajlarda şezlong ve şemsiye ücreti olarak 150 TL ödüyor.

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Eğer özel işletmeler tercih edilirse bu rakam ortalama 300 TL’ye çıkıyor. Özel işletmelerdeki yataklı şezlongların fiyatı ise 1500 TL. Aynı bölgede yataklı loca keyfi yapmak isteyen tatilciler ise 2 bin 500 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

YİYECEK-İÇECEK İÇİN AYRI BEDEL

Kentin diğer bir ünlü plajı Lara’da ise fiyatlar kısmen düşüyor. Bu bölgede de kamuya ait plajlar mevcut. Buradaki fiyatlar da 100-150 TL arasında değişiyor. Özel işletmelerdeki şezlong-şemsiye fiyatları 200 TL civarında. Loca kiralamak isteyenlerden ise 1750 TL ücret talep ediliyor. Elbette yiyecek-içecek bedelleri bu tarifelere dahil değil.

Şehir merkezinden biraz da olsun uzaklaşmak ve Patara, Adrasan, Phaselis, Kleopatra, Olimpos Plajı’nda tatil keyfi yapmak isterseniz şezlong-şemsiye bedelleri 250-350 TL arasında değişiyor. Yine bu plajların birçoğunda plaj giriş ücreti alınmazken, bazılarında 150-200 TL arasında değişen fiyatlarda giriş ücreti alınıyor. Phaselis Plajı da ücret istenen noktalardan biri.

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EN UYGUNU HALK PLAJI

Farklı tarifelere rağmen, “Ben hiç ücret ödemek istemiyorum” derseniz Antalya’da bunun da çözümü var. Lara ve Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kentin birçok noktasında havlunuzu, şemsiyenizi, yiyecek ve içeceğinizi alıp halk plajlarından yararlanabiliyorsunuz. Tek istisna sahillere çadır kuramıyorsunuz.

 

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#Antalya#Konyaaltı Sahili#Antalya Plaj

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