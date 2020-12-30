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Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Antalya'da hayata tutunuş... Mahalleli fark etti!

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Antalya'da hayata tutunuş... Mahalleli fark etti!
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Antalya'nın Alanya ilçesinde mazgala sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya’nın Çarşı Mahallesi Helvacılar Sokak üzerindeki mazgaldan ses geldiğini fark eden mahalleli, yaptıkları kontrolde yavru bir kedinin sıkıştığını gördü. Vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

Antalyada hayata tutunuş... Mahalleli fark etti

Gelen itfaiye ekipleri, mazgalı kaldırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru kedi kontrolü yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı.
Antalyada hayata tutunuş... Mahalleli fark etti

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