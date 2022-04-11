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Antalya’da hava sıcaklığı 13 derece birden düştü

#Antalya#Hava Durumu#Hava Sıcaklığı

Antalya’da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava dalgası uyarısının ardından turizmin başkenti Antalya’da hava sıcaklığı, geçen haftaya göre 13 dereceye kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün öğle saatlerinde 12 dereceye kadar düştü. Soğuk havadan dolayı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş görüntüsüyle dikkat çekerken, vatandaşlar manzara izlemek için varyantlardaki seyir terasına geldi.

Antalya’da hava sıcaklığı 13 derece birden düştü

Zaman zaman rüzgarla zor anlar yaşayan vatandaşlar ve turistler, iki renge bürünen turkuaz renkli denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Antalya’da hava sıcaklığı 13 derece birden düştü

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#Antalya#Hava Durumu#Hava Sıcaklığı

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