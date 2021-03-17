MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da hastane bahçesinde kafatası bulundu!
GeriGündem Antalya'da hastane bahçesinde kafatası bulundu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 17.03.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Antalya'da hastane bahçesinde kafatası bulundu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da hastane bahçesinde kafatası bulundu!

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası bulundu.

Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti. Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelen kafatası üzerinde inceleme yaptı.

Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalyada hastane bahçesinde kafatası bulundu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi