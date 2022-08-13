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Antalya'da hafta sonu sahiller doldu

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#Sahil#Hafta Sonu#Sıcak
Antalyada hafta sonu sahiller doldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 13:41

Antalya'da yüksek nem ve sıcak havanın etkili olduğu hafta sonu sahillerde yoğunluk oluştu. Sıcaktan bunalanlar, denize girerek serinledi. 

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Hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının yüzde 70 seviyelerinde olduğu turizm kentinde yerli ve yabancı tatilciler, sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde hafta sonu yoğunluk oluştu. Yüksek nemden dolayı Bey Dağları'nın görüş mesafesinin azaldığı dikkat çekti. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi, bazıları da yüzmeyi tercih etti. 

Antalyada hafta sonu sahiller doldu



Öte yandan Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında, falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayadan gençlerin denize atladığı görüldü. Gençler, tehlikeye aldırış etmeden kayalıktan kendilerini suya bıraktı.

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#Sahil#Hafta Sonu#Sıcak

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